Konya’da polis ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 13 noktada yapılan denetimlerde, bin 776 araç incelendi kural ihlali yapan 97 araca 111 bin 803 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi, araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzenlerinin artırılması amacıyla 13 noktada yük taşıyan araçlara denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri yük taşıyan araçların takograf kayıtları, taşınan yükün ağırlığı ve mevzuata uygunluğu, lastik, arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası, ışık donanımlarının mevzuata uygunluğu ve yetki belgeleri kontrol edildi. Konya’ya bağlı şehirlerarası yollarda 13 noktada yapılan denetimlerde, bin 776 araç denetlenerek kural ihlali yapan 97 araca 111 bin 803 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazaların sıfıra indirilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürülecek. Yapılan denetimlerde ise araçların ağırlık ve hacimlerinin büyük ölçekte olması nedeniyle yaşanabilecek kazaların şiddeti ve sonucu ağır olacağı için trafik ekiplerince kaza oranlarının sıfıra indirilmesi amaçlanıyor" denildi.