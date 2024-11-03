Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya’nın Uzun Dönemli Teknoloji Eğitimlerinde sınav heyecanı hız kesmeden devam ediyor.KONYA (İGFA) - İlki geçen sene gerçekleştirilen Bilim Konya Uzun Dönem Teknoloji Eğitimlerinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

E-sınavı başarıyla tamamlayan 463 ortaokul ve 76 lise öğrencisi, 2. Aşama olan uygulama sınavında dereceye girebilmek için ter döktü. Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen sınavda öğrenciler, teknik bilgiler kullanarak özgün fikirlerini ortaya çıkarmak için proje tasarımı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da öncü ve lider olması için çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, T3 Vakfı ile birlikte yürüttükleri Bilim Konya’nın da bunların başında geldiğini söyledi.

“Geleceğin bilim ve teknoloji liderleri Bilim Konya’da yetişir” sloganıyla çıktıkları bu yolda Bilim Konya’da öğrencilere yalnızca eğitim olanağı değil, aynı zamanda hayal güçlerini gerçekleştirme fırsatı da sunulduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bilim Konya’da, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun şekilde, ülkemizin teknoloji alanındaki geleceğine yön verecek yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunuyoruz. Sınava katılarak proje üreten tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Bilim Konya’da yer alabilmek için sınavda ter döken öğrenciler de gelecekte bilim insanı veya mühendis olmayı istediklerini ifade ederek, kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Uygulama sınavından sonra, e-sınav ve uygulama sınavının ortalaması alınarak puan sıralamasına göre ortaokuldan 108, liseden 42 öğrenci Bilim Konya’da eğitim almaya hak kazanacak.