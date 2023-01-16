Konya’nın Akşehir ilçesinde Aralık ayında meydana gelen bıçaklama olayının firari şüphelisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde Aralık ayında meydana gelen bıçaklama olayının firari şüphelisi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Akşehir Perşembe Pazarı içerisinde 15 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, pazarcı esnafından M.K. bıçaklanmış ve şüpheli olduğu belirtilen F.Ş. (25) isimli şahıs olay yerinden kaçmıştı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli 15 Ocak 2023 Pazar günü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.