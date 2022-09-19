Konya’da 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Konya’da 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Furkan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö. cadde üzerinde birlikte yürüdüğü Hüseyin Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ö. yanında bulunan bıçakla Hasan Ö’yü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hasan Ö. Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Hasan Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerindeki incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.