Konya’nın Akşehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada beyaz çarşafa gizlenmiş 24 bin 528 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sırasında sürücünün tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, beyaz bir çarşafa sarılmış koliler tespit edildi. Kolileri açan polis ekipleri, 438 kutu içerisinde toplamda 24 bin 528 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, şüpheli H.I. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli H.I. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem başlatıldı. H.I. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.