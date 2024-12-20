Konya’nın Beyşehir ilçesinde önceki gün gece saatlerinde çıkan ve besici çiftin yanarak ölümüne yol açan yayla evi yangınının alevli görüntüleri ortaya çıktı. Kundaklama şüphesi araştırılan yangın görüntüsünü jandarma ekipleri de incelemeye aldı.

Yangın, 18 Aralık’ta Üzümlü Mahallesi, Beyşehir Gölü Havzasında Saz yanı mevkisindeki yayla evinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkmış, alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yayla evindeki Zeki ile Aynur Özbay çifti hayatını kaybederken, 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında hayatını kaybeden Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cenazeleri ise dün Üzümlü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yangının alevli görüntüleri ortaya çıktı

Jandarma ekipleri, 3 farklı noktada çıkan ve hızla büyüyen yangının çıkış sebebine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. 3 farklı noktada yangın çıkması nedeniyle kundaklama şüphesi araştırılan yangının 13 saniyelik alevli görüntüsünü jandarma ekipleri de incelemeye aldı. Kim ya da kimler tarafından kayda alındığı henüz bilinmeyen görüntülerde, besici çifte mezar olan ve alev alev yanan yayla evi ve bitişiğindeki yapılar ile farklı mesafelerde bulunan samanlar ve park halindeki traktörün olduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekiyor. Görüntünün son bölümünde bir patlama sesi de duyuluyor.

Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da kundaklama şüphesine yönelik yorum yapamayacağını, konuyu jandarma yetkilileri ve savcılığın incelediğini söyledi. Bayındır, “Dayanılması zor bir faciaydı. Yörük çadırında meydana gelen o yangın bizi üzdü” diyerek hayatını kaybeden Özbay çiftçine rahmet diledi.