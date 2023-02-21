Konya’nın merkez üç ilçe belediye başkanı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Konya’ya gelen depremzedelerle bir araya geldi.

Konya’nın merkez üç ilçe belediye başkanı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Konya’ya gelen depremzedelerle bir araya geldi.

11 ili etkileyen depremin yaraları tüm kamu kurumları ve vatandaşların el birliği ile sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremin olduğu ilk günden bu yana teyakkuz halinde olan merkez Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi de deprem sebebiyle Konya’da misafir edilen depremzedelere bir nebze moral olması için onlarla bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve onların acılarını paylaşan başkanlar, çocuklarla da yakından ilgilenerek depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

“Tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayretindeyiz”

Devletin tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşlar için seferber olduğunun aktaran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülke olarak son yüzyılın en şiddetli depremini yaşadık. Binalarımızın yıkıldığı binlerce insanlarımızın hayatını kaybettiği bu zor süreçte büyük acılar yaşadık ama kenetlenerek ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kere daha gördük. Bu süreçte evlerini terk etmek zorunda kalan depremzede kardeşlerimizi şehrimizde ağırlıyor onların barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah ele ele gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu ile bu zor günleri birlikte atlatacağız. Zor zamanlarda değil bundan sonra da onlarla olan gönül bağımız baki kalacak. Konya sizin eviniz ve her konuda yanınızdayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bu süreçte depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarını seferber eden esnafımıza, hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya bir ve beraber olmanın bereketini yaşıyor”

Ziyarette konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bir yandan deprem bölgesinde çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan da şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Konya her alanda kenetlenmenin, bir ve beraber olmanın bereketini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliğimizle üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok”

Konuşmaların devamında söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Deprem bölgelerinden gelerek Konya’da misafirimiz olan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve birlik beraberliğimizle bu süreci de atlatacağız inşallah. Birçok otelimiz gibi misafirlerimizi ağırlayan Özkaymak Park Otel’e teşekkür ediyorum. Bu zor günlerden sonra da artık tüm misafirlerimizle olan bağımız artık kopmayacak” şeklinde konuştu.