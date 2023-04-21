Konya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya Valiliği tarafından Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kurban Bayramı münasebetiyle program düzenlendi. Protokol üyeleri ve davetliler bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İl protokolü bayramlaşmaya katılan çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdi.

Programa, Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.