Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, burada uluslararası öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Başkan Altay, ülkenin yarınlarının gençler olduğunu, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de gençler için çok kıymetli okullardan biri olduğunu belirterek, “Konya’da bulunmanızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah buradan iyi hatıralarla, güzel bir eğitimle ayrılırsınız ve sonraki yaşamınızda hem kendi ülkeniz hem İslam alemi için önemli işler yaparsınız. Böyle güzel bir kampüste okuyor olmanız bizim için çok kıymetli. Devletimizin bütün imkanlarıyla sizlere destek olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca Konya, Hazreti Mevlana’dan itibaren zaten dünyanın neresinde olursa olsun ilimle, bilimle uğraşan insanların gelip yerleştiği, burada ilim tahsil ettikleri bir yer. Dolayısıyla bu misyonun en önemli temsilcisi de Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisemiz. Gittiğiniz yerlerde Konya’yı ve bizleri unutmayın” dedi.