Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile Hacıveyiszade Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Meram Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile Hacıveyiszade Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, lise yıllarının insan hayatındaki en güzel dönemlerden biri olduğunu belirterek, gençlere bu zamanların değerini bilmesi tavsiyesinde bulundu.

Başkan Altay, Hacıveyiszade Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaptığı konuşmada öğrencilere hedeflerine ulaşmaları için pes etmeden azimle çalışmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Dünyanın en başarılı insanları en iyi üniversiteyi bitirenler değil. Mutlaka iyi bir üniversiteyi bitirmek öne geçmek için çok önemli, çok kıymetli ama tek yeter şart değil. Onun için siz elinizden geleni yapın. Sonrası takdiri ilahî. Gençlerimizin azmi ve öğretmenlerimizin özverisi geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Her birine canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.