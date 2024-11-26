Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, basın mensuplarına yönelik düzenlenen “Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri” başladı.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 25-28 Kasım 2024 tarihlerinde basın mensuplarına yönelik düzenlenen “Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi” başladı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Simülasyon Merkezi’nde verilen eğitimlerde basın mensupları, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli eğitmenlerden uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi alıyor.

Eğitimlerde, genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği konularının (dış kalp masajı, yapay solunum, Heimclich manevrası) yanı sıra kanamalarda, yaralanmalarda, yanık-sıcak çarpması ve donmalarda, kırık çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz-kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım ve hasta-yaralı taşıma teknikleri maketler üzerinde uygulamalı olarak gösteriliyor.

Eğitimler sonunda basın mensupları, olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında sağlık ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahalenin nasıl yapılacağını öğrenmiş olacak. Eğitim programları, yazılı ve uygulamalı sınavın ardından sona erecek. Sınavlarda başarılı olan kursiyerler, “İlkyardımcı Kimlik Kartı” almaya hak kazanacak.