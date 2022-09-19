Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından organize edilen bağ bozum şenliği Hadim ilçesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe ziraat mühendisleri ve aileleri katıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından organize edilen bağ bozum şenliği Hadim ilçesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe ziraat mühendisleri ve aileleri katıldı.

Konya’nın Hadim ilçesi Aladağ bölgesi Gaziler Mahallesinde bahar aylarında budanan ve bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat başladı. İlk hasat, bağ bozumu şenliği ile yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi üyeleri ve aileleri katıldı. Bölgede üzüm üretimi yapan Sefer Özdemir, “Bağda baharın ilk başladığımızda budamakla, ilaçlamakla ve daha sonra ilaç zamanlarını takip ederek devam ederiz. Şu anda mevsim olarak üzüm mahsulünü kesiyoruz. Burada genelde kurutarak ve pekmez olacak üzümleri de ayırıyoruz. Şu andaki yaptığımız iş üzümleri çubuklardan keserek özel kurutma dediğimiz işlem. Yere naylonların üzerine üzümleri sererek kurutmaya gayret ediyoruz. Kuruttuktan sonra yine kendi aramızda temizliğini yaparak müşteri bulduğumuz zaman satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Türkiye genelinde üzüm üretim kapasitesi 4 milyon tonu geçerken, tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da özellikle son yıllarda artan üzüm üretim kapasitesi ise yaklaşık 100 bin ton. Konya’nın Hadim ilçesinde çiftçilerin üzüm mesaisi bahar aylarında budama işlemi ile başladı. Her yıl Eylül aylarının ilk haftasında bağ bozumu yapan çiftçiler, bu yıl da bağ bozumuna başladı. Hasadın hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.