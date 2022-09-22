Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde öğrencilerin katılımıyla “Arabasız Gün Farkındalık Yürüyüşü”, “Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim” konulu seminer ve ödül töreni düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta boyunca spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade ederek etkinliklere katılan tüm Konyalılara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde öğrencilerin katılımıyla “Arabasız Gün Farkındalık Yürüyüşü”, “Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim” konulu seminer ve ödül töreni düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta boyunca spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade ederek etkinliklere katılan tüm Konyalılara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlediği etkinliklerle Konya hareketli bir hafta geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde inşa ettikleri 580 kilometrelik bisiklet yoluyla birlikte, bisiklet parkları, bisiklet tramvayı gibi daha birçok örnek uygulamayla bisiklet sürücülerinin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade etti. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 16-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl “Çeşitlendirerek Devam Et” temasıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altay, “Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle Konya’mızda da kutlanan hafta çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerle şehrimiz oldukça hareketli bir hafta yaşadı. İlk günden son güne kadar spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için birçok program gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, katılım sağlayan tüm Konyalı hemşehrilerime de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bisiklet şehri" Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gün etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Bedrettin Mercimek tarafından “Bisiklet Kullanarak Nasıl Gençleştim” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerin sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bisiklet Şehri Konya” fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Öğrenciler daha sonra hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Aslanlıkışla Caddesi’nde “Arabasız Gün Farkındalık Yürüyüşü”ne katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet sürücüleri hafta boyunca bisiklet tramvayından da ücretsiz şekilde faydalandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca her gün bisiklet yollarını kullanan vatandaşlara binlerce reflektif yelek dağıtımı gerçekleştirdi. Hafta çerçevesinde “İlkokul Öğrencileri Bisiklet Tramvayına Biniyor” etkinliğinde minik öğrenciler bisiklet tramvayıyla tanıştı. Bisiklet tramvayıyla kısa bir gezinti yapan öğrenciler daha sonra sağlıklı yaşama dikkat çekmek için gözetmenler eşliğinde bisiklet sürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta süresince kurulan ücretsiz bisiklet tamir çadırları da bisiklet kullanıcılarına hizmet verdi. Şehrin çeşitli noktalarında 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren çadırlarda bisikletlerini tamir ettiren özellikle çocuklar ve gençler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla “Trafikte Biz de Varız” temasıyla şehir merkezinden Çatalhöyük’e bisiklet turu düzenledi. Konya’da bisiklet konusunda faaliyet gösteren bisiklet dernekleri ve topluluklarından bisikletseverlerin katıldığı sürüş etkinliğinde katılanlar hem bisiklet kullanmanın keyfini yaşadı hem de 10 bin yıllık antik kenti yakından tanıdı.