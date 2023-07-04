Konya’nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aslandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arpa tarlasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Tarlanın 5 dekarlık alanı yangında yanarak kül oldu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.