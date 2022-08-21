Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silah ateşlendi. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık (56) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Ayşe G. (43) ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilirken, ağır yaralı olan Emrah C. (34) ile Ali K.’nin (56) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.