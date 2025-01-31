Konya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 şahıs yakalandı. Şahıslardan 25’i cezaevine gönderilirken 65’i adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan il merkezinde 88, Karapınar ve Akşehir’de ise 2 şahıs eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25’i cezaevine gönderilirken 65’i adli mercilere teslim edildi.