Konya’nın Karapınar ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesinde bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.İ.K. otomobilini evin önüne park ettikten sonra evine çıktı. Kısa süre sonra dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.