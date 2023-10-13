Konya’nın Akşehir ilçesinde araba yüklü kurtarıcı, aynı yöndeki otomobile arkadan çarptı. Kurtarıcı ile bariyer arasında sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Kaza, Akşehir ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Akşehir istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 42 APY 421 plakalı araba yüklü kurtarıcı, aynı yöndeki Murat Yardım (45) yönetimindeki 42 U 9563 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kurtarıcı ile bariyer arasında kalarak sıkışan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Murat Yardım ile eşi D.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Murat Yardım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi hastanede devam eden sürücünün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kurtarıcı sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.