Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Dalyan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan odunların henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu çıktığı tespit edilen yangın sonrası binadan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını uzun süre devam eden müdahalenin ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dumandan etkilenen kimse olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.