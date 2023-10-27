Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşıklar köyünden ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan C.K. (41) idaresindeki 42 DFY 24 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Hüsamettin Kılıç’a (65) ve park halindeki 03 SA 419 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Hüsamettin Kılıç ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü C.K.’nin ise 3.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.