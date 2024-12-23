Konya'da Akşehir İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri SMA Tip 1 Hastası Esranur Acar için yardım kampanyası düzenledi.b Akşehir İlkokulu Okul Müdürü Abdülkadir Yelboğa, SMA Tip 1 ölümcül kas hastası Esranur Acar için öğrencileri paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına katıldıklarını açıkladı.

Bu yardımlaşma kampanyasında tek yürek halinde Esranur’un hayatına dokunmak istediklerini belirten Müdür Yelboğa, "Birlik ve beraberlik ruhu ile hareket ederek gerçekleştirilen bu kampanya ile SMA hastalığı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirerek farkındalık kazandırdık. Bizimle iyilik hareketine katılan duyarlılık gösteren Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz. Sağlıklı haberlerini almayı, umut eder, Esranur’un tüm yaşamı boyunca mutlu ve sağlıklı bir ömür dileriz" dedi.