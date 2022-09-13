Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katıldığı coşkulu programla başladı.

Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katıldığı coşkulu programla başladı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen “Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” büyük coşkuyla başladı. Etkinlikler çerçevede ilk olarak Alaaddin Tepesinden Kapu Camisi’ne kadar Ahilik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ahiliğin dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşmesi olduğunu belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün esnafın Ahilik Haftasını tebrik ederek, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Altay, böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Bakan Kirişci’ye teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, esnafın ülkenin asli unsurları olduğunu ifade ederek, “Tabir yerindeyse vücudumuzun omurgası, bizi ayakta tutan ve bizim için olmazsa olmaz temel unsurlarımız. Ahilik kültüründen burada mutlaka söz edilmiştir ama biz genellikle başka medeniyetleri, başka kültürleri en ince detayına kadar bilir ama kendi kültürümüze geldiğimizde oralarda genelde eksiklerimiz, noksanlarımız olur. Bu tür etkinlikler aslında tam da bu eksikliklerimizi gidermek adına önemli bir fırsattır” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Şed Kuşanma töreninde Bakan Kirişci Konya’da Yılın Ahi Çırağı seçilen Hatem Soydan’a ve Yılın Ahilerine ödüllerini verdi. Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, KONESOB’a bağlı odaların başkanları ile esnaf katıldı.