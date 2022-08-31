Konya Büyükşehir Belediyesi, toplam 14,5 kilometre uzunluğunda olacak Abdülhamid Han Caddesi’nde açılan birinci ve ikinci etabın ardından üçüncü etap çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplam maliyeti 214 milyon 800 bin lira olan caddenin Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi’ni birbirine bağlarken İstanbul Yolu’ndaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplam 14,5 kilometre uzunluğunda olacak Abdülhamid Han Caddesi’nde açılan birinci ve ikinci etabın ardından üçüncü etap çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplam maliyeti 214 milyon 800 bin lira olan caddenin Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi’ni birbirine bağlarken İstanbul Yolu’ndaki trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, birinci ve ikinci etap çalışmalarını tamamladığı Abdülhamid Han Caddesi’nde 3. etap çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi’ni birbirine bağlayacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamid Han Caddesi’nin birinci ve ikinci etabını tamamlayarak hizmete açtıklarını belirterek, Yeni Sille Caddesi ile Beyşehir Çevre Yolu arasındaki 3. etap çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Abdülhamid Han Caddesi tamamlandığında İstanbul Yolu’ndaki trafiğin önemli ölçüde rahatlamasını beklediklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Ekiplerimiz caddenin son etabını tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Cadde genişliği ortalama 40 metre olan, Konya’mızın en geniş ve en uzun caddelerinden birini daha hizmete açmak için çalışıyoruz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi birbirine bağlanacak dediğimizde uzunluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve asfaltıyla şehrimize değer katacak caddemizin kamulaştırma dahil tüm etaplarıyla birlikte toplam maliyeti 214 milyon 800 bin lira olacak” dedi.