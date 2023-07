Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Akşehir Kirazı’nı daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali’nin 9’uncusu gerçekleştirildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen festival saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman yaptığı açılış konuşmasında, “Kiraz Akşehirimize 1960’lı yıllarda gelmiştir. 2003 yılında tescil kazanmış ve 2022 yılında ise ilçe müdürlüğümüz ve bakanlığımız katkıları ticaret ve sanayi odasının katkılarıyla beraber Avrupa Birliği’ne tescil için başvuru yapmış bulunmaktayız. Ayrıca 2022 yılında Akşehir Kirazıyla alakalı 700 dekarlık bir alanda proje hazırlanmış gönderilmiş ve gençleştirme projemiz gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı içinse 500 dekarlık alana toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde kaymakamımızın öngördüğü ve bize her zaman desteklediği projemizi KOP idaresine sunmuş bulunmaktayız. İnşallah 2023 yılı içerisinde Akşehir Kirazı Üretici Birliğini hep beraber el ele kuracağız. Bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz. En güzel bahçe yarışmasına 9 yarışmacı ve en güzel kiraz yarışması 45 kişilik başvurumuz oldu. Cesaretlerini toplayarak yarışmaya katılan üreticilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı ve bereketli günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan’da, “Dünyanın en hoş kokulu kirazı yetiştiren siz değerli çiftçilerim hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin bildiği üzere son günlerde kirazla ilgili ciddi bir fiyat düşüşünden kaynaklanan sıkıntılar yaşadık, derdinizi biliyoruz. Elimden gelen gayreti gösterdik hep beraber ama şu anda sonuç almış değiliz. Bütün STK‘larımıza, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza gayretleri için teşekkür ediyoruz. Çünkü büyük bir emek harcadılar. Çiftçilerimizin ürettiği kirazın çok değerli gidebilmesi için değerli Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey, Kaymakamımız Dr. Mehmet Özel, Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya Bey, ve STK’lar olarak 5 yıldır mücadele ettiğimiz projede Akşehir’e Gıda ihtisas Organize Sanayisini kazandırdık. Kısmet olursa 2025 yılında soğuk hava depolarıyla birlikte ürettiğiniz kirazlarınız daha değerli fiyatlarla ihracatçıların karşısında pazarlığı yapabilecek şekilde sunmayı hedefleyeceğiz” dedi.

"Akşehirimizin en önemli unsurlarından birisi kuşkusuz kirazıdır"

Akşehir’in, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve konumuyla ülkenin önemli değerleri ve uğrak noktaları arasında yerini almış durumda olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Ancak bütün bu özellikleri bir yana hem ekonomik hem de gastronomi anlamında Akşehirimizin en önemli unsurlarından birisi kuşkusuz kirazıdır. İlçemizin kuzeyinde yer alan Akşehir Gölü Havzası, kuzeybatısında Eber Gölü ve güneyini çepeçevre saran Sultan Dağları’nın oluşturduğu mikro klima iklimi sayesinde Akşehir’in verimli ve geniş topraklarında dünyanın aroması en güzel, en dayanıklı kirazı yetişmekte. Akşehir Kirazı, kalibresi, rengi, sap boyu, ağırlığı ve en önemlisi lezzeti açısından ülkemizde en kaliteli kirazlardan biri olarak anılmakta. Ayrıca kiraz tüketiminin, vücutta oluşan iltihabı azalttığını, beynin güçlenmesine yardımcı olduğunu, uyku kalitesini artırdığı ve mutluluk hormonunu yükselttiğini bilmekteyiz. Bu ve birçok özelliği münasebeti ile Akşehir Kirazı hemşerilerimiz tarafından özenle yetiştirilmekte ve her yıl en kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini almakta. Akşehir Kiraz’ının kraliyet ailesine kadar ulaştığı ve rağbet gördüğü bilinmektedir. Mahsullerimiz her yıl verimliliğini artırarak bizleri mahcup etmiyor ve bizleri dünya pazarında en iyi şekilde temsil ediyor. İlçemiz genelinde 15 bin 329 dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta. 2023 yılının ilk yarısında olmamıza rağmen 21 bin 246 ton ürün elde edilmiştir. Bu sayının yılsonuna kadar artması bekleniyor. Üretilen mahsulün yüzde 80’i ise ihraç edilmekte. Sevgili hemşerilerim yıllar önce festivalimiz Akşehir Kiraz’ının belediye eli ile tanıtımının yapılarak çiftçilerimize destek verilmesi düşüncesi ile başlatıldı. Sevindirici olan şu ki yıllar içinde festivalimiz herkes tarafından benimsendi ve hemşerilerimize destek sağlama şerefine nail olduk. Bir yandan çeşitli kategorilerde düzenlediğimiz yarışmalar ile üreticilerimize destek verirken diğer yandan da ulusal ve yerel basında yer alan haberler sayesinde adımızı ve ürünlerimizi duyurarak pazardaki yerimizi genişletmekteyiz. Nasreddin Hocamız, Seyyid Mahmut Hayrani, peynir baklavası gibi kirazımız da Akşehirimizin marka değerini arttırmakta ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘en güzel kiraz’ ve ‘en güzel kiraz bahçesi’ kategorilerinde yarışan çiftçilerimizin ödül töreni düzenlenecek. Şimdiden hepsini tebrik ediyorum. Diğer yandan ise, yarışmaya katılan bütün hemşerilerimize destek mahiyetinde ödülleri takdim edilecek" dedi.

"Akşehir’i, Akşehir Kirazını bütün Bulgaristan vatandaşı çok yakından tanıyor"

Ankara Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov da, “Burada sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Misafirperverliğiniz, sıcak karşılamanız ve güler yüzünüz için ayrıca teşekkür ediyorum. Akşehir’i, Akşehir Kirazını bütün Bulgaristan vatandaşı çok yakından tanıyor. Ben de sizinle burada olduğum için heyecanlıyım. Aynı festival Bulgaristan’ın Köstendil şehrinde de düzenleniyor. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik ve iki şehir arasında Kiraz Festivalini birlikte yapmayı planladık. İnşallah bir sonraki seneye, Bulgaristan’dan gelecek kirazları hep birlikte oylamaya sunacağız. Verimli görüşmelerimiz önümüzdeki sene ve daha sonraki senelerde birlikte ortak projelerde halkımızla faydalanmasını sağlayacağız“ diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 54 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En Güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasının ödül törenine geçildi.

S. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Eşitken, S. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Muzaffer İpek, S. Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doçent Dr. Şeyma Arıkan, Akşehir Ziraat Odası adına Ziraat Mühendisi Tuncay Yılmaz, Akşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Beytullah Kızılkuyu, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Murat Çelebi’den oluşan yarışma jürisinin; yarışmaya katılan üreticilerin ürettiği kirazlar arasından zorlukla yaptığı seçim sonucunda En Güzel Kiraz Yarışmasında birinciliği Şaban Atik, ikinciliği Ayşe Dudu Okumuş, üçüncülüğü ise Ahmet Aka kazandı. Yarışmada dereceye girenlere programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi. En güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasında ise birinciliği Yakup Çelikten, ikinciliği Mevlüt Genç, üçüncülüğü ise Mustafa Koğa kazandı. Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi.

Festivale katkı sağlayan Sivil Toplum Kuruluşlarına plaket sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle festival sona erdi. Festivale, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, UID KKTC ve AK Parti Uluslararası STK Başkanı Emre Kaya, Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Soner Kahraman, Akşehir İlçe Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.