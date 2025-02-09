Konya’da polis ekipleri tarafından bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu kaçak makaron sevkiyatı yaptığı tespit edilen kamyonu merkez Karatay ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan 7 milyon 100 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.