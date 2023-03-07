Konya’nın Ereğli ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Menekşe Uğurel, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na evini bağışladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Menekşe Uğurel, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na evini bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ev bağışında bulunan 78 yaşındaki Menekşe Uğurel’e altın madalya ve berat belgesi verildi. Menekşe Uğurel yaptığı açıklamada, ’’Çok şükür askerimi polisimi sevdiğim için evladım yok ama Allah’ta onlara karşı bir sevgi vermiş bana. Allah ordumuza daha fazlasını versin. Biz zengin insan değiliz ama gönlümüz zengin kalbimiz zengin, Biz devletimize milletimize bunu sunmuşuz ya daha başka bir şey istemeyiz. Bu bağışı yaptığımda bacım kardeşim hepsi sevindi’’ dedi.

Vakıf Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, "Tamamıyla bu vakıf bağışlarla kurulmuş. Sağ olsun, milletimizin gönlü zengin. Buraya geliş nedenimiz, bize ev bağışı yapan, Menekşe Uğurel’i görmek, onu tanımak ve madalyasını takdim etmek. O gururu beraber yaşamak için buradayım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bağışçılarını ziyaret ederek madalyalarını bizzat takdim etmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Sadık Piyade, bağışta bulunan Menekşe Uğurel’e altın madalya ve berat belgesini takdim etti.