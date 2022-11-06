Konya’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 678 kilo toz, 30 kilo da sıvı olmak üzere toplamda 708 kilo kaçak deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 678 kilo toz, 30 kilo da sıvı olmak üzere toplamda 708 kilo kaçak deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyeti Müdürlüğü bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını hiçe sayarak, haksız kazanç elde edip devlettin vergi kayıplarına yol açanlarla mücadelesini sürdürüyor. Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Hacıhasan Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyona, çeşitli markalara ait paketlere doldurulmuş satışa hazır halde 678 kilogram toz deterjan ile 30 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi. El konulan sahte deterjanları piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli gözaltına alındı.