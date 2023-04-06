Konya’da vatandaşlar Ramazan ayının son 10 gününde 600’den fazla camide itikafa girilebilecek.

Konya il merkezi ve ilçelerde vatandaşların Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girebileceği 600’ün üzerinde cami belirlendi. Konu hakkında bilgi veren Konya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, “İtikaf ibadetinde en efdal olanı Ramazan’ın son 10 gününde bir camide veya mescitte bu ibadeti yapmaktır. Hanım kardeşlerimiz evlerinin bir odasında itikafa girebilirler. 10 gün olması sünnete uygun olandır ancak 3 gün, 2 gün, 1 gün hatta 2 namaz arasında bile itikaf ibadeti yapılabileceği söylenmiştir. Bu manada her bir kardeşimizin en azından 1 gün, 2 gün veya 3 gün itikaf sünnetini işlemesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Konya merkez ve ilçelerinde 600’den fazla caminin itikaf için hazır hale getirildiğini belirten Abdullah Yalman, “İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz müftülüklere müracaat ederek itikafa girmek istediği camiyi belirtecekler, müftülüklerimiz de kaymakamlıklarımızın bilgisi dahilinde o kardeşlerimize bu ibadeti yapma imkanını sağlayacaklardır” diye konuştu.

İtikaf nedir?

Ramazan ayının son 10 gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikaf denir. Ramazan-ı şerifte itikaf, müekked sünnettir. Ancak itikaf, sünnet-i kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İmkanı olanlar itikafa girmeli. İtikaf eden, camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir.