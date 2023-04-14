ES Elazığspor, grubun 29. haftasında deplasmanda 1922 Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 29. haftasında ES Elazığspor, deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı maçta Belediye Derincespor’a 1-0 yenilmesine karşın küme düşme hattıyla arasında 7 puan fark bulunan bordo-beyazlı ekip, alt sıralara yakınlaşmamak adına 14. sırada bulunan 1922 Konyaspor deplasmanından puanlarla ayrılmak istiyor. Kritik maç için Konya’ya giden ES Elazığspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

16 Nisan Pazar günü saat 15.00’da başlayacak olan maça Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden C klasman hakemi Kemal Ögen yönetecek.

Bordo-beyazlı ekip, bu maç öncesi 33 puanla TFF 3. Lig 1. Grupta 10. sırada yer alırken, 1922 Konyaspor 31 puanla 14. durumda bulunuyor.