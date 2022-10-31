Konya’da uygulama noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon adet makaron ele geçirilirken, kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da uygulama noktasında durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon adet makaron ele geçirilirken, kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız rekabet ve kazancın engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. KOM ekiplerince yapılan uygulama esnasında durdurulan bir kamyon sürücüsünün şüpheli tavırları polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Ekiplerce kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere koliler halinde hazırlanmış 4 milyon 900 bin adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon adet makaron ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili kamyon sürücüsü D.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.