Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin akıl-zeka oyunlarına ilgisini artırmak ve Konya’yı ulusal turnuvalarda temsil edecek öğrencileri yetiştirmek amacıyla düzenlenen “Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması”nın altıncısı bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.KONYA (İGFA) - Birincilik elde eden yarışmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları’nın altıncısı yapıldı.

Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmanın il finaline katılan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Akıl ve Zeka Oyunları ile çocukların eğlenerek öğrenme imkanı elde ettiğini belirterek, “Çocuklarımızın kendilerini daha iyi tanımaları ve geleceğe dönük daha planlı adımlar atabilmeleri noktasında bu yarışma büyük bir anlam ifade ediyor. İl birincilerimizi ve tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“BURAYA KATILAN HERKES BİZİM GÖNLÜMÜZDE ŞAMPİYON”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca , yarışmada emek veren tüm yarışmacıları tebrik ederek, öğretmenlere ve velilere de teşekkür etti.

Kılca, yarışmanın kaybedeninin olmadığını ifade ederek, “Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Geçen yıl Konya’mız Türkiye birincisi oldu, inşallah bu yıl da Kars’ta düzenlenecek programda yine Konya’mızın Türkiye’de ses getireceğine inanıyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Destek veren başta Büyükşehir Belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Yarışmaya katılan öğrenciler de eğlenerek yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İL BİRİNCİLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KONYA’YI TEMSİL EDECEK

Büyük çekişmenin yaşandığı 6. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda ilçe turnuvalarında 10 ayrı kategoride birincilik elde eden toplam 299 öğrenci ve kendilerine danışmanlık edecek öğretmenler mücadele etti.

Büyük çekişmenin olduğu yarışmalar sonunda ilkokullara yönelik düzenlenen Abluka, Pentago, Küre, Equilibrio, Motif; ortaokullara yönelik düzenlenen Mangala, Pentago, Abluka, Kulami, Küre olmak üzere kategorilerinden ilk 3 dereceyi elde eden yarışmacılara madalya, okullarına plaket ve çeşitli ödüller hediye edildi.

Ayrıca birincilik elde eden yarışmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde 23-24-25 Mayıs tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle öğrenciler katıldıkları şampiyonalarda; 2023 yılında Kayseri’deki turnuvada bireysel kategorilerde 2 birincilik ve takım halinde Türkiye ikinciliği, 2024 yılında Rize’de gerçekleştirilen turnuvada ise bireysel kategorilerde 3 birincilik ve takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.