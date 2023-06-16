Konya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin sona ermesiyle 506 bin 475 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Konya genelinde 506 bin 475 öğrenci karnesini aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Hediye - Mehmet Ali Uzman İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali Vahdettin Özkan, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Özkan, okulda düzenlenen karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenleri tebrik etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.