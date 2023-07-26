Konya’da son 1 hafta içerisinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde babasını hastaneye getiren A.Y., sabaha kadar babasının sağlık sorunlarıyla uğraşmasının ardından sabah saat 07.00 civarında hastane bahçesine çıktığında arabasının yerinde olmadığını gördü. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hastane güzergahındaki kameraları izleyerek, aracın Sultan Mesud Mahallesi bölgesinde olduğunu tespit etti. Mahallede detaylı çalışma yapan ekipler, çalıntı aracın içindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların alınan ifadesinde hırsızlık olayını 11 suç kaydı olan Ali U.’nun (32) gerçekleştirdiği ve arkadaşlarına da “Yeni araba aldım, hadi sizi yeni arabamla gezdireyim” dediği ortaya çıktı.

Çaldığı arabayla eski iş yerinden 370 bin lira değerinde malzeme çalmış

Bir diğer olayda ise akşam saatlerinde işe gitmek için Kozağaç Mahallesi’ne aracını park eden D.D., sabah geldiğinde aracının olmadığını fark ederek olayı polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kameraları inceleyerek, şüphelinin Ateş Bazı Veli Mahallesi’ne gittiğini tespit etti. Tespit edilen bölgede yapılan çalışmalarda bir iş yerinden 370 bin lira değerinde alüminyum döküm kalıplar, matkap ve taşlama makinası da çalındığı belirlendi. İş yeri güvenlik kameraları izlendiğinde birkaç saat önce çalınan araç ile iş yerine gelindiği ve şüphelinin daha önce aynı iş yerinde çalışan, 14 suç kaydı olan Furkan G. (24), olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından İhsaniye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Annesinin arabasıyla gezmeye diye çıkmış

Annesinin arabasıyla ’Arkadaşıma gidiyorum’ bahanesiyle evden çıktığı öğrenilen şahıs, Sancak ve Ulubatlı Hasan mahallerinde iki farklı kamyondan 4 adet akü çaldı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüpheliyi ve aracı tespit ederek şüphelinin evinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. 15 suç kaydı olan şüpheli Mehmet K. (26), aynı araçla gezerken yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olaylarına karışan Ali U., Furkan G. ve Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.