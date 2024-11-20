Konya’da tır, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Karapınar karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y.’nin kullandığı 64 BG 611 plakalı tır, akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada S.B. idaresindeki 42 AVP 425 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu araçlara 3 otomobilin daha çarpmasıyla sonuçlanan zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol, ekiplerin incelemeleri sonrasında kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.