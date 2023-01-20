Konya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesiyle 496 bin 108 öğrenci karne alarak tatiline girdi.

Konya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesiyle 496 bin 108 öğrenci karne alarak tatiline girdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminde Konya genelinde 496 bin 108 öğrenci karnesini aldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Burada karne ve hediyeleri takdim eden Vali Vahdettin Özkan, Başkan Uğur İbrahim Altay ve Murat Yiğit öğrencilere başarılar diledi.

Vali Özkan, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, “Öğrencilerimiz karnelerini aldı, başarıları daim olsun inşallah. Hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin aralarındaki güzel bir dayanışma, mutlaka eğitim hizmetine katkı sağlayacaktır. Eğitim dediğimiz zaman, insanı odağına alan bir faaliyet akla geliyor. Milli Eğitim Bakanlığmız’ın hayat boyu eğitim stratejisi olarak ortaya koyduğu öngörü ve hedefin esasen her anımızın eğitimle, tekamülle ilgili olduğunu biliyoruz. Hayat boyu eğitim stratejisi; kendimizi bilme, çevremizi bilme, bireysel ve toplumsal hedeflerimizi bilme doğrultusunda daha iyi bir insan olma gibi her şeyi kapsayan bir husus. Şehrimizin eğitim açısından çok önemli avantajları var. Konya şehri denilince eğitimdeki marifet akla geliyor. Bunun öncüleri akla geliyor. Bugün de bu tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün mirasçıları olarak bizler de bunu artırarak devam ettirmemiz lazım. Bunun öncüleri, lokomotifi öğretmenlerimiz. Bu yönüyle öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Altay da, okullarda öğrencilerin karne sevincine ortak olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımıza ara tatil öncesi karnelerini verdik. Hepsine başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu yıl çok güzel bir tevafuk oldu. Şivlilik ile ara tatil bir araya denk geldi. Konya’nın önemli bir geleneğini yaşatmak üzere şehir genelindeki tüm anasınıfı 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize karneleri ile birlikte yaklaşık 200 bin şivlilik hediyemizi de Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırmış olduk. Öğrencilerimizin tatillerinin iyi geçmesini, şivliliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece üç ayların da başlangıcını tüm Konya olarak hatırlamış olduk. Çocuklarımız gayret gösterdiler, çok güzel bir şekilde ilk dönemi tamamladı. İnşallah ara tatilde de ikinci döneme hazır şekilde derslerinin başında olacaklar” ifadelerini kullandı.