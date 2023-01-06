Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir araçta yapılan aramada 3 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir araçta yapılan aramada 3 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; uyuşturucunun ülkenin güvenliği açısından oluşturduğu tehdit ile insan sağlığına yönelik zararlarıyla mücadele çerçevesinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde Akşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiler elde etmesi üzerine plakası tespit edile aracı takibe aldı. Afyonkarahisar’dan gelip Konya istikametine gittiğini belirleyen araç, D-300 uygulama noktasında durduruldu. Araç ve içerisindeki K.P. (26) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.P., hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.