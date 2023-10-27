Konya’nın Seydişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Taraşcı yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Çiftçi idaresindeki 42 K 3858 plakalı otomobil, Taraşcı istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde iken emniyet şeridinde duran 42 NR 353 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen Hakan Ç. idaresindeki 42 GBT 06 plakalı ticari otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, kaza kırım ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Akif Çiftçi aracında sıkışarak feci şekilde can verirken, 42 GBT 06 plakalı otomobilde bulunan sürücü Hakan Ç. ile İsmail Y. ve Yusuf K. ise yaralandı. Yaralılar kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldıktan sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracında sıkışan Akif Çiftçi’nin cenazesi ise kaza kırım ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Çiftçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.