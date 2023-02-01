Konya’da 2022 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine 2 milyon 267 bin 217 çağrı yapılırken, bu çağrılardan 1 milyon 182 bin 502’sine tekabül eden yüzde 53 ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Konya’da 2022 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine 2 milyon 267 bin 217 çağrı yapılırken, bu çağrılardan 1 milyon 182 bin 502’sine tekabül eden yüzde 53 ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne toplam 2 milyon 267 bin 217 çağrı geldiği belirtildi. Bu çağrıların 1 milyon 84 bin 715’inin asıllı olduğu, 1 milyon 182 bin 502 çağrının ise asılsız ihbarlar olduğu kaydedildi. Toplam çağrı sayısına oranla ihbarların yüzde 53’ünün asılsız, yüzde 47’sinin ise asıllı ihbarlar olduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezlerine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz meşgul eden kişiler hakkında bin 250 TL idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüze gelen çağrıların tümüne cevap verilmiş olup, cevaplama süresi ortalama 1 ile 2 saniye arasında değişmektedir. Müdürlüğümüze gelen acil yardım çağrısı ilk olarak müdürlüğümüz çağrı karşılama personelleri tarafından karşılanmaktadır. Çağrı karşılama personellerimiz vaka tanımı ve vaka adres bilgilerini vaka formuna yazıp, ilgili birim olan sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman ve itfaiyeye yönlendirmekte, ilgili birim personelleri olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon sağlayarak olay yerine en yakın ekibi olay mahalline sevk etmektedir” denildi.

"65 yaş üstü vatandaşlar için hızlı ve etkin hizmet verilecek"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 2023 yılına yönelik planlanan çalışmalar hakkında da bilgilerin verildiği açıklamada, “İlimizde yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın Acil bir durum yaşaması halinde hızlı ve etkin bir hizmet verilebilmesi amacıyla bu vatandaşlarımıza ait bilgiler 112 Acil Çağrı rehberine kaydedilmek üzere merkez ve ilçe kaymakamlıklarıyla yazışmalar yapılarak bilgileri toplanmış olup, 2023 yılı itibariyle bu bilgiler 112 Acil Çağrı Rehberine kaydedilecek ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezimizi aramaları halinde hızlı ve etkin bir hizmet verilecektir. 2023 yılı içerinde 112 Acil Çağrı Merkezimizin bilinirliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtıma yönelik faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “112’yi gereksiz her arama; farkında olmadan bir insanın yaşama hakkının elinden alınmasına yol açabilir. 112 Acil Çağrı Hattı’nın gereksiz yere meşgul edilmesi nedeniyle gerçekten acil yardım bekleyen kişi veya kişiler hayatlarını kaybedebilirler. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çevremize 112 Acil Çağrı Merkezinin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini, gereksiz çağrılarla 112’nin meşgul edilmemesi gerektiğini belirtmeliyiz” hatırlatmasında bulunuldu.