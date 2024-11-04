Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı 3 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Konya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Pancar Kooperatifi Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 42 AHL 708 plakalı otomobil, R.Ç.’nin kullandığı 27 R 7092 plakalı çekici ve S.K. yönetimindeki 68 HP 103 plakalı çekici çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çok hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: iha