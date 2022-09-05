Konya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışıyla 18 katlı bir binanın çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Binanın çatısından kopan beton parçalar ise itfaiye ekipleri tarafından alındı.

Konya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışıyla 18 katlı bir binanın çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Binanın çatısından kopan beton parçalar ise itfaiye ekipleri tarafından alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Emin Dede Sokak üzerinde bulunan 18 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışıyla sokak üzerindeki bir binanın çatısına yıldırım düştü. Büyük panikle apartmandan inen vatandaşlar çatıdaki beton parçaların koptuğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise çatıdan yıldırım düşmesi sonucu kopan beton parçaları aldı.

Yıldırım düştüğü esnada yakınlarda bulunan Osman Sönmez, “Biz yıldırım düştüğü esnada yakındaki kafeteryada oturuyorduk. O sırada gök gürültüsünü duyduk ve acayip bir ses geldi. Daha sonra biz buraya geldik binanın çatısına vurmuş. Oradan düşen parçalar arabalara düşmüş ve vatandaşlar da çığlık atıyordu. Bazı yerlerde elektrikler gitmiş sonra yavaş yavaş normale döndü” dedi.

Sesleri duyması üzerine korkarak evden ailesiyle birlikte çıkan Kerem Hisaroğlu ise, “Ben evde oturuyordum bir anda bir ses geldi. Ben de korktum ve yıldırım düşmüş. Çok korktum” diye konuştu.