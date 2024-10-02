Konya’nın Kulu ilçesinde hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada M.Y. polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından M.Y. yakalandı. Polis ekiplerin GBT kontrolünde hırsızlık suçundan aranan M.Y.’nin 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıkarken, şahıs gözaltına alındı. Şüpheli M.Y.’nin emniyetteki işlemelerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.