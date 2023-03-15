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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz’un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Konya’da 15 gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, evinde ölü olarak bulundu.

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