Konya’da polisin yol uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 12 bin 500 TL sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’da polisin yol uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 12 bin 500 TL sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü suç oranlarının azaltılması, aranması olan şahısların yakalanması ve suç işlemek isteyenlerin caydırılması için huzur, güven uygulamalarına devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde gece yaptığı yol uygulamasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 12 bin 500 TL sahte 100 liralık banknot ele geçirdi. Şahısların üzerinde de çok sayıda sahte banknot ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.C. ve S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.