Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da törenle anıldı.

10 Kasım anma töreni Anıt Alanında başladı. Buradaki törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin koyulmasının ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından program Konya Devlet Tiyatrosunda devam etti. Konya Meram Anadolu Lisesi Müdürü Osman Demiröz’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı etkinliklerle devam etti. Programda, okullar arasında düzenlenen 10 Kasım konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.