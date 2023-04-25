Konya Valisi Vahdettin Özkan, seçimlerde Konya’da 1 milyon 628 bin 723 seçmenin, 4 bin 992 sandıkta oy kullanacağını, 38 bin görevlinin sandık başında olacağını, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Konya Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Polisevinde yapıldı. Toplantıda, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Konya’da huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan seçimlerde alınan ve alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin seçimle ilgili tecrübesinin uluslararası anlamda çok akredite olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Vali Özkan, “Geçmiş dönemde olduğu gibi bu seçim arefesinde de bizim idare olarak, ilgili bakanlıklar olarak seçim güvenliğinin tesis edilmesi ve işletilmesi yönünde bir dizi faaliyetlerimiz mevcut. Elbette seçimler bağımsız yargı organlarının denetim ve gözetiminde yapılmaktadır. Bu işin esasıdır. İdarenin bağımsızlığı esastır. Asayişle, seçim güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın bütün unsurları seçim arefesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler nelerdir, bunun analizini yapıp bir plan çerçevesinde hem ulusal hem il hem de ilçeler düzeyinde böyle bir faaliyetin içine girmiş oluyoruz. Esas yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu, yargı organları ve bunların açıklamaları esas alınarak bu süreç yönetiliyor. Asayişle ilgili konularda da biz hem personel hem araç gereç hem geçmiş dönemde ne eksik vardı bütün bunların planlarını yapmış durumdayız” dedi.

“İl Seçim Güvenlik Planlarını hazırladık”

Konya’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin (GAMER) 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya başladığını belirten Vali Özkan, “İl GAMER bünyesinde ilgili vali yardımcımızın başkanlığında diğer birimlerle seçim koordinasyon merkezini oluşturduk. Konya’da GAMER’de görevlendirilecek personeller ilgili bakanlığa bildirilmiş durumda. Bizim başkanlığımızda kolluk birimleriyle, kaymakamlarla ve diğer ilgili birimlerle beraber seçim güvenliği toplantısını yaptık. Diğer çok önemli olarak yaptığımız işlerden birisi; önceki seçimlerde hem sektörel olarak hem mekansal olarak bir risk analizi yaptık. Bu çerçevede risk analizinin sonucu olarak İl Seçim Güvenlik Planlarını hazırladık. Bu planlar bütün bileşenleri içermektedir. Emniyet, jandarma, diğer birimler seçim güvenliğine halel getirebilecek unsurlar nelerdir? Aydınlatmadan tutun kamera sistemlerine, diğer risk unsurlarına, iletişime kadar bütün bunların tek tek seçim binaları için analizleri yapıldı. Bunların kontrolleri yapılmaktadır. Seçim gününe kadar da geliştirilerek, yaygınlaştırılarak, 3. gözlere kontrol ettirilerek devam edecektir. Koordinasyonu gerektirecek konularda gerekli tedbirler alındı. Terör örgütleri başta olmak üzere bütün kayıt dışı örgütlenmelerin belli hedefleri vardır. Bunların muhtemel hedefleriyle ilgili bunları bertaraf edecek tedbir planlamaları da analizler çerçevesinde yapılmış durumda. Bu süreçte tabii ki seçim propagandası için siyasi parti temsilcileri, genel başkanları, milletvekilleri, devlet büyülerinin yapacağı gezi programında risk unsurları nelerdir? Onlarla ilgili tedbirler bu dönemde üst düzeyde yüksek bir hassasiyetle yapılmış durumda. Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde korumaya ilişkin tedbirlerin planlamaları tek tek yapıldı. Seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basım yerlerinde ve basılmış pusulaların seçim kurullarına intikalinde özellikle güvenlik önlemlerinin etkinleştirilmesi bu genel planlamanın önemli bileşenlerinden birisi olduğunu vurgulamak istiyorum. Sandık bölgesinde görevlendirilecek kolluk personeli listeleri İlçe Seçim Kurulları’na önceden bildirilmiş oldu. Bu konularla ilgili gerçekten vukufiyeti, tecrübesi olan arkadaşların hata yapma ihtimalleri çok daha düşük. Hal böyle olunca yeni olan arkadaşlar, eskilerin de yenilenmesi adına bu süreçlerle ilgili eğitimler verildi, bu eğitimler devam ediyor. Personelin bir boşluk oluşmayacak şekilde izin planlaması yapıldı. Hassas noktalara yönelik alınan tedbirler tekrar gözden geçirildi. Değişik provokasyonların önlenmesine yönelik siber suçlar birimlerimiz tedbirleri almak üzere veri analizini etkin bir şekilde yapmaktadır” şeklinde konuştu.

"1 milyon 628 bin 723 seçmen, 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak"

Konya’daki seçmen ve sandık sayılarını paylaşan Vali Vahdettin Özkan, “İlimiz geneli 1 milyon 628 bin 723 seçmen, 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak, 38 bin görevli sandık başında görev alacak. Seçim çevresi ve sandık alanları göz önünde bulundurularak ilimizdeki güvenlik personeli ve araç gereç durumu analizleri yapılmış, tahsis ve görevlendirme gerçekleşmiştir. Konya’daki depremzede vatandaşlarımızdan vatandaşlık hakkının kullanılması yönünde isteyen kaydını buraya aldırdı. İsteyen vatandaşımız kaydını orada tuttu. Ama kim nerede oy kullanmak istiyorsa o imkanlar bütünüyle tek tek, birebir sunuldu. Dolayısıyla şu anda bu konu Yüksek Seçim Kurulu’nun takdirinde. Şu ana kadar ilgili mevzuat esas olan ikametinin olduğu yerdir. Eğer buraya ikametini almışsa burada kullanacak, ikameti kendi ilindeyse orada kullanacak” ifadelerini kullandı.

Seçimin hem Konya için hem Türkiye için hem de dünya barışı için yüksek derecede bir katkı sunmasını temenni ettiklerini aktaran Özkan, “Elbette ki seçim sürecini hep beraber takip edeceğiz. İdarenin bağımsızlığını muhafaza ederek seçimlerin yargı organlarının gözetiminde ve denetiminde olduğu düsturundan hareketle seçim güvenliğine ilişkin kolluk birimlerimize düşen faaliyetleri icra edeceğiz. Adli makamların il ve ilçe seçim kurullarının istemiş olduğu lojistik desteği vereceğiz” diye konuştu.

Seçim Güvenliği Toplantısı’na Vali Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, 31 ilçe kaymakamı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Salih Zeki Bilgin katıldı.