Konya’da uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Konya’da uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi, haksız rekabet ve kazancın engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. KOM ekiplerince yapılan uygulama esnasında durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere koliler halinde hazırlanmış 1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.