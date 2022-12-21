Konyaaltı Belediyesinin yeni yıl öncesinde ana hizmet binası önünde kurduğu ve el emeği ürünlerin sergilendiği Yılbaşı Çarşısı, hem çocuklar hem de yetişkinlerin akınına uğradı.

Konyaaltı Belediyesinin yeni yıl öncesinde ana hizmet binası önünde kurduğu ve el emeği ürünlerin sergilendiği Yılbaşı Çarşısı, hem çocuklar hem de yetişkinlerin akınına uğradı.

Konyaaltı Belediyesi, yeni yıla özel yılbaşı çarşısı kurdurdu. Belediyenin ana hizmet binası önünde kurulan çarşıda el emeği ürünler satışa sunuldu. Stantların yanı sıra çocukların gün boyunca eğlenceli vakit geçirebilmesi için atlıkarınca kuruldu. Çocukları ile yılbaşı çarşısını ziyaret eden aileler, el emeği ürünlerin satıldığı stantları dolaşıp hem alışveriş yapma hem de keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Kendi emekleri ile ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyleyen stant sahipleri ise kendilerine bu imkanı sağladıkları için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. Yılbaşı çarşısından memnun kalan ziyaretçiler ise birbirinden renkli el emeği ürünleri bir arada bulabildikleri için memnun kaldı.

"Çarşıdan herkes memnun"

Stant sahiplerinden Melike Cansu, ürünlerini değerlendirip satıcılar ile buluşturacakları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yılbaşı çarşısının çok iyi olduğunu söyleyen bir diğer stant sahibi Nahide Nalman ise “Keşke her zaman olsa. Ele emeği ürünler kadınlar için büyük bir kazanç oluyor. Ben yıllardır örgü örüyorum. Tamamen kendi ürünlerim. Ama ilk kez burada sergileme şansım oldu. Çok sevindim ve çok mutluyum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum ” dedi.

Kızıyla birlikte çarşıya geldiğini ve çok eğlendiklerini ifade eden ziyaretçilerden Ercan Dinç, etkinlikten memnun olduğunu söyledi. Yıllardır Antalya’da olduğunu ve böyle bir etkinlikle karşılaştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Gül Deniz ise, bu tip çalışmaların devam etmesini diledi.