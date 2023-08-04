Dijitalleşme yolundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi, popüler müzik dinleme programı Spotify’da şimdi de bölgenin tarihini anlatan ‘podcast’lere başladı.

Konyaaltı Belediyesi dijital dönüşüm adı altında başlattığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Dünyaca ünlü popüler müzik dinleme programı olan Spotify’daki hesabıyla müzik tutkunlarını birbirinden farklı müziklerle buluşturan Konyaaltı Belediyesi, burada yapılan ‘podcast’ler ile de bölgenin tarihi, turistik ve doğal alanlarını dinleyicilerine tanıtıyor.

Uzmanların çalışmaları

Arkeologlardan, tarih bilimcilere ve yazarlara kadar konunun uzmanlarının yaptığı çalışmalarla tarihi, turistik ve doğal güzelliklerin anlatıldığı hesapta, “Konyaaltı İlçesinin Tarihçesi”, “Gürsu-Roma Hamamı”, “Konyaaltı Sahili Obalar”, “Sıçan Adası’nın Sırrı”, “Feslikan Yaylası ve Güreş Sporu’nun Kısa Tarihi” başlıklarında ‘podcast’ler yer alıyor.

Gürsu-Roma hamamı

“Konyaaltı İlçesinin Tarihçesi” ‘podcast’inde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik’in hazırladığı Konyaaltı Tarihi adlı çalışması yer alırken, Gürsu-Roma Hamamı ‘podcast’inde ise Geç Roma Dönemi’nde bir hamam olarak inşa edilmiş ve zamanın şiddetli tahribine direnerek günümüze kısmen ulaşabilmiş olan hamamın kazı başkanlığını yürüten arkeolog Azize Yener tarafından hazırlanan çalışma, izleyicilere akıcı bir dille aktarılıyor.

Nerede o eski obalar

Bundan 20 yıl öncesine kadar Konyaaltı Sahili’nde yer alan Antalyalıların yaz aylarını geçirdikleri obaların bilinmeyen tarihi ise Konyaaltı Sahili Obalar ‘podcast’inde dinleyicilere aktarılıyor. İlk olarak 1956 yılında açılan obaların ilginç tarihi yazar ve rehber Hüseyin Çimrin’in kaleminden kayda geçiyor.

Sıçan Adası’nın sırrı

Tarihte çeşitli işlevler görmüş olduğu belirlenen Sıçan Adası’nın sırrı ise yine Konyaaltı Belediyesi’nin Spotify hesabındaki podcast ile dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. Sıçan Adası’nın bilinmeyen yönleri Akdeniz Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Adak’ın çalışmalarıyla dinleyiciye aktarılıyor.

Feslikan ve güreşler

Ata sporu olan ve 25 yıldır Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Feslikan Yağlı Güreşleri’nin ve Feslikan Yaylası’nın öyküsü de yine renkli ‘podcast’ler arasında yerini alıyor. Podcast’te tarihçesi, M.Ö. 3000-4000 yıllarına kadar uzanan güreş sporu ve Feslikan Yaylası’nın bilinmeyen yönleri ele alınıyor.