Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Antrenörü Birol Ünsal, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3’üncü turunda Ukrayna temsilcisi HC Galychanka Lviv ile oynanacakları zorlu maça tüm Antalyalıları davet ederek, "Nihai hedefimiz Antalya’ya bir Avrupa kupası getirmek" dedi.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Antrenörü Birol Ünsal, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3’üncü turunda Ukrayna temsilcisi HC Galychanka Lviv ile oynanacakları zorlu maça tüm Antalyalıları davet ederek, "Nihai hedefimiz Antalya’ya bir Avrupa kupası getirmek" dedi.

Antalya’nın Avrupa Kupaları’ndaki tek temsilcisi Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu EHF Avrupa Kupası 3’üncü turu maçlarına çıkacak. Antalya Spor Salonu’nda (10 bin kişilik) oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, takım kaptanları Monica Janeska Kıldan ve Yasemin Şahin ile kulüp yöneticisi Erkan Kemerden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda ilk sözü alan kulüp yöneticisi Erkan Kemerden, hafta sonu Antalya Spor Salonu’nda oynanacak her iki maça bütün Antalyalıları davet ederek, " Avrupa’da şehrimizi temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan takımımızın yoluna devam etmesi için taraftar desteği çok önemli. Ukrayna ekibi ile oynayacağımız maçlarımızda bütün hemşerilerimizi takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Ligde olduğu gibi Avrupa’da da zirveyi hedefleyen takımımızın, Antalya’ya yakışır bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacağına inanıyoruz’’ dedi.

"Hedef kupa"

Antrenör Birol Ünsal ise, Konyaaltı Belediye Spor Kulübüne geldikleri ilk yıl düşmeme mücadelesi verdikten sonra, geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İkinci turda Yunan temsilcisini saf dışı bırakarak son 32 takım arasında yer aldıklarını aktaran Ünsal, Ukrayna’nın Lviv takımını da geçerek finale bir adım daha yaklaşmak istediklerini vurguladı. Rakibin geçen yıl bu kupada yarı final oynamış genç ve kaliteli bir proje takımı olduğunu belirten Ünsal, “’Biz de bu yıl iddialı ve iyi bir takım kurduk. Şu anda tüm kulvarlarda iddiamız devam ediyor. Avrupa elbette farklı bir kulvar. Antalya’da yaşayan herkesi temsil ettiğimiz gibi ülkemizi de temsil ediyoruz. Oyuncularımız da bu durumun farkında. Hepimiz bu turu geçmeyi çok istiyoruz. Nihai hedefimiz Antalya’ya bir Avrupa kupası getirmek. Çünkü Antalya bir dünya şehri ve bunu hak ediyor. Her türlü tedbiri aldık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ve turu geçen taraf biz oluruz’’ şeklinde konuştu.

Kaptanlardan maça davet"

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı kaptanlarından Monica Janeska Kıldan, rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve maça hazır olduklarını ifade etti. Avrupa kupalarında sonuna kadar iddialı olduklarını vurgulayan Kıldan, rakibin oldukça hızlı ve dinamik bir takım olduğunu, ancak kendilerinin de çok iyi bir takıma sahip olduklarını ve bütün arkadaşlarına çok güvendiğini söyledi. Çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran Kıldan, bütün güçlerini sahaya yansıtarak bir üst tura çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e, kupayı Konyaaltı’na getirmek için söz verdiklerini belirten Kıldan, hafta sonu oynayacakları maçlarda bütün Antalya’yı yanlarında görmek istediklerini söyledi.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’ne transfer olurken, öncelikli hedefinin Avrupa kupasını kazanmak olduğunu bütün röportajlarda belirttiğini ifade eden kaptan Yasemin Şahin ise, “Başkanımız ve kulüp yöneticilerimi, bu hedef doğrultusunda bir takım kurdu. Takım arkadaşlarımla birlikte inancımız tam. Bu kupayı buraya getirmek için çok çalışıyoruz. Bütün analizlerimizi ve değerlendirmelerimizi yaptık. Bütün hazırlıklarımızı, rakibimizi yenerek turu geçmek için tamamladık. Şu an, heyecan ve sabırsızlıkla yarının gelmesini bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günleri oynayacağımız maçlarda tüm Antalya halkını bizleri desteklemeye davet ediyoruz’’ dedi.