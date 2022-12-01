Antalya’yı Avrupa’da temsil eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu EHF Avrupa Kupası’nda Ukrayna temsilcisi HC Galychanka Lviv ile karşılaşacak.

Antalya’yı Avrupa’da temsil eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu EHF Avrupa Kupası’nda Ukrayna temsilcisi HC Galychanka Lviv ile karşılaşacak.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Avrupa yürüyüşüne devam ediyor. EHF Avrupa Ligi ikinci turunda Yunan rakibini her iki maçta da yenerek adını üçüncü tura yazdıran Mavi Kelebekler, bu turda Ukrayna’dan HC Galychanka takımıyla iki maç oynayacak. Süper Lig’de yakaladığı üç maçlık galibiyet serisiyle yeniden zirve yarışına ortak olan Konyaaltı’nda hedef, Antalya’da oynanacak iki maçtan da galip gelerek bir üst tura çıkmak. Maçlar, 3-4 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu’nda (Antalya Stadyumu yanı) oynanacak. Her iki karşılaşma da saat 16:00’da başlayacak ve Konyaaltı Belediyesi sosyal medya ve youtube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

"Taraftara çağrı"

Hafta sonu Antalya Spor Salonu’nda oynanacak maçlara bütün Antalyalıları davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Avrupa’da şehrimizi temsil eden tek takım olma özelliği taşıyan Konyaaltı Belediyespor’umuzun, yoluna devam etmesi için taraftar desteği çok önemli. Ukrayna ekibi ile oynayacağımız maçlarımızda bütün hemşehrilerimizi takımımızın yanında olmaya davet ediyorum’’ dedi. Ligde olduğu gibi Avrupa’da da zirveyi hedeflediklerini belirten Başkan Esen, her iki maça da çok iyi hazırlandıklarını ve hem Konyaaltı’na hem de Antalya’ya yakışır bir sonuç almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.